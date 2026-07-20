التمثيل التجاري يفتح أبواب اليابان أمام الموالح المصرية.. ومصر ترسخ مكانتها كثالث أكبر مورد للبرتقال



واصلت الصادرات المصرية من الموالح تعزيز حضورها في السوق الياباني، مدعومة بجهود المكتب التجاري المصري في طوكيو لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، بما أسهم في تحقيق نمو للموسم التصديري الثاني على التوالي، وترسيخ مكانة مصر كثالث أكبر مورد للبرتقال الطازج إلى اليابان.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود فتح الأسواق ذات المعايير الفنية المرتفعة أمام المنتجات المصرية.

وبلغت الصادرات المصرية من الموالح إلى اليابان خلال الموسم التصديري الحالي، الممتد من ديسمبر 2025 حتى يونيو 2026، نحو 2705 أطنان من خلال 117 شحنة، بما يعكس استمرار تنامي حضور المنتج المصري في أحد أكثر الأسواق العالمية تشددًا في معايير الجودة والصحة النباتية، رغم المنافسة القوية بين كبار موردي الموالح إلى السوق الياباني.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات الموالح المصرية إلى اليابان خلال عام 2025 ارتفعت إلى 2.13 مليون دولار مقابل 230 ألف دولار في عام 2024، بزيادة تقارب 9.5 مرة. كما ارتفعت صادرات البرتقال الطازج إلى 1.95 مليون دولار مقارنة بـ 140 ألف دولار في العام السابق، مستحوذة على 91.6% من إجمالي صادرات الموالح المصرية إلى اليابان، بينما بلغت حصة الجريب فروت 8.4%. وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 سجلت الصادرات 1.58 مليون دولار، وهو مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2025.

ويلعب المكتب التجاري المصري في طوكيو دورًا محوريًا في دعم نفاذ الصادرات الزراعية إلى السوق الياباني، باعتباره نقطة الاتصال الرسمية بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الياباني، حيث يتولى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في البلدين بشأن الشهادات الصحية وإجراءات الصحة والصحة النباتية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية (MAFF)، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وانسيابها إلى السوق الياباني وفق خطة العمل المتفق عليها، وبالتنسيق مع الحجر الزراعي والقطاع الخاص المصري.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات اليابانية، سجلت واردات اليابان من البرتقال الطازج خلال موسم 2024/2025، الممتد من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مستوىً قياسيًا بلغ 86438 طنًا بزيادة تقارب 25% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي من اليوسفي نتيجة موجات الحر ونقص العمالة.

وجاءت مصر في المركز الثالث عالميًا بين موردي البرتقال الطازج إلى اليابان بحصة سوقية بلغت 3.2% وبكمية 2793 طنًا، بعد أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، متقدمة على عدد من الدول المنافسة، بما يعكس نجاح جهود تعزيز نفاذ البرتقال المصري إلى السوق الياباني خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن النتائج المحققة في السوق الياباني تعكس نجاح جهود الجهاز بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري والقطاع الخاص، لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ذات المتطلبات الفنية المرتفعة، مشيرًا إلى أن السوق الياباني يعد من أكثر الأسواق تشددًا في معايير الجودة والسلامة والصحة النباتية.

وأضاف أن جهاز التمثيل التجاري سيواصل تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتكثيف الترويج للمنتجات المصرية، ومساندة المصدرين، وإزالة المعوقات الفنية أمام نفاذ الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق والفرص التصديرية، بما يسهم في زيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع بالأسواق الدولية وتنويع قاعدة الصادرات.