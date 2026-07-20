مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يؤكد خبراء التغذية أهمية تناول المشروبات الصحية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

1-عصير البطيخ..

هذه الفاكهة الحمراء الغنية بالعصارة وقليلة السعرات الحرارية غنية بالماء ، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم عند التعرق في الحر.

إضافةً إلى ذلك، يُعد البطيخ مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم .

2-ماء جوز الهند..

أظهرت الأبحاث أنه يُرطب الجسم بالكامل ، مما يُساعد على الشعور بالانتعاش في أيام الصيف الحارة كما وجدت الأبحاث نفسها أن ماء جوز الهند يُسبب غثيانًا أقل، وشعورًا بالامتلاء، ولا يُسبب اضطرابات في المعدة مقارنةً بالماء العادي ومشروبات الكربوهيدرات والإلكتروليتات.



3-عصير الافوكادو..

يحتوي الأفوكادو على كمية وفيرة من الألياف ، التي تُساعد، كما ذُكر، على هضم الطعام وكلما كان الهضم أسهل، قلّ شعورك بالحرارة أثناء عملية الهضم.

استمتع بتناول الأفوكادو مع الخبز المحمص، أو شرائحه في السلطة، أو مع البيض المسلوق لتحضير مزيج لذيذ غني بالبروتين والدهون .

4-الماء..

الماء يظل أفضل مشروب للحفاظ على توازن الجسم ومنع الجفاف، ناصحًا بشرب كميات كافية على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش.

5-الحمضيات..

البرتقال والجريب فروت والليمون، بنكهتها الغنية والزاهية، ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل تُساعد أيضًا على تبريد الجسم و يعود الفضل في ذلك إلى غنى الحمضيات بمضادات الأكسدة التي تُعطي شعورًا بالبرودة بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تُحسّن الهضم .





