الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027

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وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا رقم 77 لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027.بمبلغ 8,186,183,184,000 جنيه (فقط وقدره ثمانية تريليونات ومائة وستة وثمانون مليارًا ومائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) .

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالي المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 4,175,607,998,000 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات ومائة وخمسة وسبعون مليارًا وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) .

وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027 بمبلغ 5,187,974,582,000 جنيه (فقط وقدره خمسة تريليونات ومائة وسبعة وثمانون مليارًا وتسعمائة وأربعة وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.