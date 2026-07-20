مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

لفتت النجمة العالمية شاكيرا الأنظار بإطلالتها اللافتة خلال حفل ختام كأس العالم للأندية، حيث ظهرت بفستان طويل بتصميم يجمع بين الأناقة والطابع المسرحي، جاء مرصعًا بآلاف الكريستالات اللامعة التي انعكست مع الإضاءة لتمنحها مظهرًا متألقًا على المسرح، من دون الكشف عن العدد الدقيق للحبات المستخدمة في التصميم.

وجاء الفستان بتصميم مجسم يبرز القوام، مع قصة انسيابية طويلة وحمالات رفيعة، فيما غطت الكريستالات اللامعة مختلف أجزاء التصميم، لتضفي عليه بريقًا استثنائيًا يتناسب مع أجواء الحفل العالمي.

واعتمدت شاكيرا تسريحة شعرها الويفي المنسدل على الكتفين، مع مكياج ناعم ارتكز على الألوان الترابية وأبرز ملامحها الطبيعية، بينما اكتفت بإكسسوارات بسيطة حتى تظل الأضواء مسلطة على الفستان المرصع.

وتفاعل جمهور النجمة الكولومبية مع الإطلالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين باختيارها الذي جمع بين الفخامة والبساطة، خاصة مع تناغم الفستان اللامع مع الاستعراضات الغنائية وأجواء الحفل الختامي.

تعرف شاكيرا باختياراتها الجريئة في المناسبات العالمية، إذ تميل إلى التصاميم المرصعة بالأحجار والكريستالات التي تمنحها حضورًا لافتًا