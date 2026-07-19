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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغربي بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردن لكرة القدم خلفًا لجمال سلامي

المغربي بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردن لكرة القدم خلفًا لجمال سلامي
المغربي بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردن لكرة القدم خلفًا لجمال سلامي
أ ش أ

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم (النشامى)، لقيادته خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية.
وجاء تعيين الزاكي بعقد يمتد لمدة عام، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على قبول استقالة المدرب جمال سلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر تقديم المدرب الجديد والإعلان عن الجهاز الفني المعاون وفقًا لتوصية الزاكي.
ويمتلك الزاكي مسيرة حافلة كلاعب ومدرب، إذ كان حارس مرمى منتخب المغرب الذي حقق إنجاز التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وحصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام نفسه.
وعلى المستوى التدريبي، قاد الزاكي منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2004، كما تولى تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، من بينها الوداد الرياضي والفتح الرباطي والكوكب المراكشي واتحاد طنجة، إضافة إلى منتخبي السودان والنيجر.

الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النشامى بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية

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