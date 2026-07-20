القومي للإعاقة يثمن افتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بشرق الإسكندرية

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة المصرية، وافتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأكد المجلس، أن إنشاء هذا النوع من المحاكم يُعد خطوة نوعية تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والدامجة، وضمان حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على حقوقهم في بيئة قضائية آمنة ومهيأة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتكفل لهم الوصول إلى العدالة دون عوائق.

افتتاح المحكمة النموذجية

من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما تضمنته المحكمة من تجهيزات وإجراءات تراعي المعايير الدولية، بما في ذلك تيسير الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير غرف صديقة للطفل، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تضمن حماية الأطفال من الضغوط النفسية خلال مراحل التقاضي، فضلاً عن تطبيق إجراءات قضائية تراعي الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت المشرف العام، أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامات الدولة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعنية بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الأطفال، والتي تمثل نموذجاً متقدماً لتعزيز العدالة الإنسانية الدامجة التي تضع حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وكرامتهم في مقدمة أولوياتها.