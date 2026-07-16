افتتاح سابع معارض منتجات ذوي الإعاقة برأس البر.. صور

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والعميد أ.ح/ محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، المعرض السابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بنادي ضباط القوات المسلحة برأس البر، والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

يأتي ذلك ضمن أجندة العام الجاري لمعارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تأتي بالتنسيق والتعاون بين المجلس قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وضمن خطة التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، التي تستهدف تعزيز ريادة الأعمال وتسويق المنتجات اليدوية.

شارك في المعرض نحو 35 عارضا من ذوي الإعاقة وعدد من أسرهم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ضم المعرض العديد من المشغولات اليدوية المُصنعة بواسطة أيديهم، منها التُحف، الاكسسوارات، الملابس، التريكو، التحف، المشغولات اليدوية الجلدية والخشبية، والمفروشات، والإنتيكات، فضلًا عن منتجات الصدف التي تعبر عن ثقافة الشعب الدمياطي. وأخرى مُعاد تدويرها.

وشهد افتتاح المعرض تنظيم عددًا الاستعراضات الغنائية، التي تعبر عن ثقافة مواطني دمياط، وتم إتاحتها بلغة الإشارة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش الأطفال الدامجة.

معرض منتجات لذوي الإعاقة

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس نفذ أكثر من 80 معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار 5 سنوات، فيما يستهدف هذا العام تنفيذ 24 معرضا على مستوى عدد كبير من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي، بالتعاون والتشبيك مع الجهات الأخرى، وكذلك زيادة فرص التدريب على مشروعات ريادة الأعمال، وتسويق المنتجات، التي تدر عائد وتُحفز على الاستثمار في هذا المجال، لتحقيق الاستقلالية، وزيادة فرص الدمج والتمكين.

وأكدت "كريم" أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي ضمن محور التمكين من المبادرة القومية للمجلس "أسرتي قوتي"، وتُعد ركيزة أساسية في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاههم، وتثبت أنهم أشخاص منتجين وفاعلين في الوطن، وتسهم في خفض مستوى البطالة بين هذه الفئة.

وأشادت "المشرف العام على المجلس" بالمنتجات المعروضة في المعرض، وبمستوى جودتها، لاسيما المنتجات المُعاد تدويرها، التي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تشجيع المنتجات، التي تقلل الانبعاثات الكربونية، وتحافظ على البيئة، وتتسق مع استراتيجية الدولة المصرية لتغير المناخ.

ومن جانبها أشار الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، إلى إن هذا المعرض يعكس حجم الإبداع والتميز الذي يمتلكه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد أن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة، ولفت المحافظ الى أن محافظة دمياط تؤمن بأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل يمتد إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وفتح آفاق أوسع لتسويق منتجاتهم وإبراز قدراتهم، بما يحقق لهم المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

كما ثمن محافظ دمياط جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا الملف، ونتطلع إلى مزيد من التعاون لتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز من دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنفيذ نحو 24 معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2026، من بينهم 15 معرضا في القاهرة الكبرى، و9 معارض في عدد من المحافظات الإقليمية والساحلية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين في الفترات الموسمية المختلفة طوال العام.