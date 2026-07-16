قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التقارير الإسرائيلية.. قطر: لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد إيران
الوكالة الذرية تكشف الحساب النووي للعالم.. غموض حول اليورانيوم الإيراني وكوريا الشمالية خارج الرقابة
السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟
بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع
قبل انتهاء التعاملات المسائية.. سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن
والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم
بتطلعات كبيرة.. سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد
البيت الأبيض يكشف مفاجأة: مضيق هرمز مفتوح وإيران ترغب في التفاوض معنا
رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا
بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء
سفير مصر في بلجيكا: مبادرة طريق غزة تحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل
مصطفى بكري يعتذر لقضاة مصر ويؤكد دعمه الكامل لاستقلال القضاء واحترام أحكامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح سابع معارض منتجات ذوي الإعاقة برأس البر.. صور

افتتاح سابع معارض منتجات ذوي الإعاقة برأس البر
افتتاح سابع معارض منتجات ذوي الإعاقة برأس البر
الديب أبوعلي

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والعميد أ.ح/ محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، المعرض السابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بنادي ضباط القوات المسلحة برأس البر، والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

يأتي ذلك ضمن أجندة العام الجاري لمعارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تأتي بالتنسيق والتعاون بين المجلس قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وضمن خطة التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، التي تستهدف تعزيز ريادة الأعمال وتسويق المنتجات اليدوية.

شارك في المعرض نحو 35 عارضا من ذوي الإعاقة وعدد من أسرهم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ضم المعرض العديد من المشغولات اليدوية المُصنعة بواسطة أيديهم، منها التُحف، الاكسسوارات، الملابس، التريكو، التحف، المشغولات اليدوية الجلدية والخشبية، والمفروشات، والإنتيكات، فضلًا عن منتجات الصدف التي تعبر عن ثقافة الشعب الدمياطي. وأخرى مُعاد تدويرها.

وشهد افتتاح المعرض تنظيم عددًا الاستعراضات الغنائية، التي تعبر عن ثقافة مواطني دمياط، وتم إتاحتها بلغة الإشارة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش الأطفال الدامجة.

معرض منتجات لذوي الإعاقة 

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس نفذ أكثر من 80 معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار 5 سنوات، فيما يستهدف هذا العام تنفيذ 24 معرضا على مستوى عدد كبير من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي، بالتعاون والتشبيك مع الجهات الأخرى، وكذلك زيادة فرص التدريب على مشروعات ريادة الأعمال، وتسويق المنتجات، التي تدر عائد وتُحفز على الاستثمار في هذا المجال، لتحقيق الاستقلالية، وزيادة فرص الدمج والتمكين.

وأكدت "كريم" أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة أن معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي ضمن محور التمكين من المبادرة القومية للمجلس "أسرتي قوتي"، وتُعد ركيزة أساسية في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاههم، وتثبت أنهم أشخاص منتجين وفاعلين في الوطن، وتسهم في خفض مستوى البطالة بين هذه الفئة.

وأشادت "المشرف العام على المجلس" بالمنتجات المعروضة في المعرض، وبمستوى جودتها، لاسيما المنتجات المُعاد تدويرها، التي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تشجيع المنتجات، التي تقلل الانبعاثات الكربونية، وتحافظ على البيئة، وتتسق مع استراتيجية الدولة المصرية لتغير المناخ.

ومن جانبها أشار الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، إلى إن هذا المعرض يعكس حجم الإبداع والتميز الذي يمتلكه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد أن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة، ولفت المحافظ الى أن محافظة دمياط تؤمن بأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل يمتد إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وفتح آفاق أوسع لتسويق منتجاتهم وإبراز قدراتهم، بما يحقق لهم المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

كما ثمن محافظ دمياط جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا الملف، ونتطلع إلى مزيد من التعاون لتنفيذ مبادرات وبرامج تعزز من دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنفيذ نحو 24 معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2026، من بينهم 15 معرضا في القاهرة الكبرى، و9 معارض في عدد من المحافظات الإقليمية والساحلية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين في الفترات الموسمية المختلفة طوال العام.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدفاع الشعبي والعسكري محافظ دمياط ذوي الإعاقة منتجات ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم حسام الدين فوزي دمياط القوات المسلحة محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

ترشيحاتنا

أبناء الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا عمانوئيل يتفقد مؤتمر المرحلة الابتدائية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

ختام أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة

القومي للمرأة: إشادات دولية واسعة بالرئاسة المصرية للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة

المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبات لريادة الأعمال للسيدات بالقاهرة ضمن برنامج "رابحة"

المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبات لريادة الأعمال للسيدات بالقاهرة ضمن برنامج رابحة

بالصور

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد