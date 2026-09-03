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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار وصل كام.. أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، استقرارًا نسبيًا، مع استمرار متابعة حركة أسعار الصرف في البنوك والسوق المصرفية وفقاً لما ذكره صباح البلد نرصد لكم أسعار العملات.

وتأتي أسعار العملات في مقدمة المؤشرات التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والتصدير والأسواق العالمية.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 51.04 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، ليواصل التحرك في نطاق مستقر نسبيًا خلال التعاملات.

ويعد الدولار من أكثر العملات متابعة في السوق المصرية، نظرًا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الخارجية والاستيراد، فضلًا عن تأثيره على أسعار عدد كبير من المنتجات والسلع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو نحو 59.06 جنيه للشراء، مقابل 59.23 جنيه للبيع.

ويأتي اليورو ضمن العملات الرئيسية التي تحظى بمتابعة مستمرة في السوق المصرية، خاصة مع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.81 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 69.02 جنيه.

ويعد الإسترليني من العملات الأجنبية الرئيسية التي تتأثر بحركة الأسواق العالمية والاقتصاد البريطاني، إلى جانب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية.

سعر الريال السعودي

أما الريال السعودي فسجل نحو 13.59 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي بأهمية كبيرة لدى المصريين، خاصة مع حركة السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن تحويلات المصريين العاملين هناك.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.89 جنيه للشراء، مقابل 13.93 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم ضمن العملات العربية الأكثر تداولًا في السوق المصرية، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية بين مصر والإمارات.

فرق أسعار الشراء والبيع

ويظهر من أسعار العملات وجود فارق محدود بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو الفارق الذي يمثل هامشًا للبنوك عند تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات.

وتختلف أسعار الصرف بصورة طفيفة من بنك إلى آخر، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم وفقًا لحركة السوق ومستويات العرض والطلب.

أسعار العملات مقابل الجنيه

الدولار الأمريكي: 51.04 جنيه شراء – 51.18 جنيه بيع

اليورو: 59.06 جنيه شراء – 59.23 جنيه بيع

الجنيه الإسترليني: 68.81 جنيه شراء – 69.02 جنيه بيع

الريال السعودي: 13.59 جنيه شراء – 13.63 جنيه بيع

الدرهم الإماراتي: 13.89 جنيه شراء – 13.93 جنيه بيع


 

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