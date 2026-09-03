طقس الخميس.. أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية والأرصاد تكشف درجات الحرارة

تشهد البلاد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وسط توقعات بظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية وفقاً لما نقلته صدي البلد خلال صباح البلد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

القاهرة تسجل 35 درجة

وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، فيما تسجل مناطق الوجه البحري 34 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة والمحسوسة إلى 36 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة للعظمى و36 درجة محسوسة.

وفي شمال الصعيد، تسجل درجات الحرارة 37 درجة للعظمى و39 درجة محسوسة، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر على جنوب الصعيد لتصل إلى 40 درجة للعظمى و41 درجة محسوسة.

شبورة مائية تحذر منها الأرصاد

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10%، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وتتوقع الأرصاد نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال الفترة المقبلة، على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تحسن الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات المساء.

وتستمر هذه الأجواء مع تفاوت درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، حيث تظل الحرارة أعلى على جنوب البلاد مقارنة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة.

35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة. السواحل الشمالية: نحو 31 إلى 33 درجة للعظمى، حسب المنطقة.

نحو 31 إلى 33 درجة للعظمى، حسب المنطقة. شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى و39 للمحسوسة.

37 درجة للعظمى و39 للمحسوسة. جنوب الصعيد: تصل إلى 40–41 درجة للعظمى، مع ارتفاع المحسوسة إلى نحو 41–42 درجة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، مع ظهور الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح على فترات، بينما تشهد درجات الحرارة تفاوتًا من منطقة لأخرى. نصائح مهمة لقائدي السيارات

ومع ظهور الشبورة المائية في الصباح، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع خفض السرعة واستخدام كشافات الشبورة عند الحاجة، وتجنب القيادة بسرعات عالية خلال فترات انخفاض الرؤية.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.



