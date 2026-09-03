قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات
هل يجوز إخراج زكاة المال لمطلقتي لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب
«لافروف» : روسيا لن تتوسل لأوروبا لرفع العقوبات
من سوهاج إلى بكين.. شراكات علمية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والابتكار بين مصر والصين
خطوات تحديث بطاقة التموين وإعادة الدعم.. الرابط والأوراق المطلوبة
هل عدلت إيران أنظمة صواريخها لإطلاق ألغام في مضيق هرمز؟
وزير العمل: المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال
حادث أتوبيس «دهب - نويبع» .. 22 وفاة و28 مصابًا وتحقيقات لكشف أسباب الحادث |فيديو
تعرض 20 مليون طفل للاستغلال أو الإساءة عبر الإنترنت خلال عام
سقوط 135 مسيّرة.. خسارة فادحة للجيش الروسي في أوكرانيا .. تفاصيل
الدولار وصل كام.. أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2026
أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس الخميس.. أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية والأرصاد تكشف درجات الحرارة

الطقس
الطقس
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وسط توقعات بظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية وفقاً لما نقلته صدي البلد خلال صباح البلد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء. 

القاهرة تسجل 35 درجة

وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، فيما تسجل مناطق الوجه البحري 34 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة والمحسوسة إلى 36 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة للعظمى و36 درجة محسوسة.

وفي شمال الصعيد، تسجل درجات الحرارة 37 درجة للعظمى و39 درجة محسوسة، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر على جنوب الصعيد لتصل إلى 40 درجة للعظمى و41 درجة محسوسة.

شبورة مائية تحذر منها الأرصاد

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات. 

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10%، وذلك على فترات متقطعة. 

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وتتوقع الأرصاد نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال الفترة المقبلة، على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تحسن الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات المساء.

وتستمر هذه الأجواء مع تفاوت درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، حيث تظل الحرارة أعلى على جنوب البلاد مقارنة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة.
  • السواحل الشمالية: نحو 31 إلى 33 درجة للعظمى، حسب المنطقة.
  • شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى و39 للمحسوسة.
  • جنوب الصعيد: تصل إلى 40–41 درجة للعظمى، مع ارتفاع المحسوسة إلى نحو 41–42 درجة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، مع ظهور الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح على فترات، بينما تشهد درجات الحرارة تفاوتًا من منطقة لأخرى. نصائح مهمة لقائدي السيارات

ومع ظهور الشبورة المائية في الصباح، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع خفض السرعة واستخدام كشافات الشبورة عند الحاجة، وتجنب القيادة بسرعات عالية خلال فترات انخفاض الرؤية.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.


 

الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين

مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر

مطار سفنكس الدولي

مطار سفنكس تحت تقييم المسافرين بعد انضمامه لبرنامج جودة الخدمات الدولي

بالصور

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد