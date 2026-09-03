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تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم

اسعار الحج السياحي2027
اسعار الحج السياحي2027
رشا عوني

يبحث آلاف المصريين الراغبين في أداء الحج2027، عن أسعار الحج السياحي الذي تم إعلانها رسمياً مع الضوابط المنظمة للحج السياحي، حيث يتقدم الراغبون في الحج إلى قرعة الحج السياحي بمجرد فتح باب تسجيل الأسماء خلال  الساعات المقبلة، وذلك على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وحددت الضوابط الحد الأقصى لأسعار برامج الحج، مع التزام الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات المعلنة، على ألا تشمل الأسعار تذاكر الانتقال بالنسبة للبرامج الجوية أو تذاكر النقل بالنسبة للبرامج البرية.

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موعد تقديم الحج السياحي2027 رسمياً

 

حددت وزارة السيحة والآثار جدول توقيتات تنفيذ آلية نظام القرعة الإلكترونية، حيث يبدأ تقديم طلب التنظيم والإقرار الخاص بالحج وفتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي على البوابة المصرية الموحدة للحج يوم 4 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 27 سبتمبر 2026.

وتجرى القرعة العلنية لكافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر 2026.

كما حددت الضوابط الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر 2026 لتسجيل الكيانات «التضامنات» بين الشركات لكافة المستويات معًا، على أن يبدأ إنشاء الباقات الشاملة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة في 2 أكتوبر 2026.

وتبدأ إجراءات التعاقد على الباقة الشاملة بمكاتب شؤون الحجاج ومعاينة سكن الحجاج اعتبارًا من 25 نوفمبر 2026، بينما حددت الوزارة 24 ديسمبر 2026 كآخر موعد لتوثيق عقود السكن ومعاينة سكن الحجاج والتعاقد على الباقة الشاملة. وأكدت الضوابط أن هذه المواعيد نهائية ولا يجوز مدها لأي سبب.

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أسعار برامج الحج السياحي2027

 

  • السياحي أبراج: 580 ألف جنيه.
  • مخيمات «أ»: 650 ألف جنيه.
  • مخيمات «ب»: 545 ألف جنيه.
  • مخيمات «ج»: 395 ألف جنيه.
  • الاقتصادي «أ»: 310 آلاف جنيه.
  • الاقتصادي «ب»: 290 ألف جنيه.
  • الاقتصادي «ج»: 270 ألف جنيه.
  • البري «أ»: 260 ألف جنيه.
  • البري «ب»: 255 ألف جنيه.
  • البري «ج»: 230 ألف جنيه.

تفاصيل أسعار الحج السياحي

السياحي أبراج: 580 ألف جنيه، بإجمالي 2000 تأشيرة «أبراج أ».

-مخيمات «أ»: 650 ألف جنيه.

-مخيمات «ب»: 545 ألف جنيه.

-مخيمات «ج»: 395 ألف جنيه.

الاقتصادي طيران: بإجمالي 18 ألف تأشيرة:

-اقتصادي «أ»: 310 آلاف جنيه.

-اقتصادي «ب»: 290 ألف جنيه.

-اقتصادي «ج»: 270 ألف جنيه.

أسعار الحج البري

-بري «أ»: 260 ألف جنيه.

-بري «ب»: 255 ألف جنيه.

-بري «ج»: 230 ألف جنيه
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شروط التقدم للحج السياحي 2027

اشترطت الضوابط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا للرجال والسيدات، وألا يقل عمر المرافق عن 12 عامًا، على أن يتم تحديد السن وفقًا لتاريخ 28 يناير 2027.

كما اشترطت توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لأداء الحج، والتأكد من أن المتقدم لم يسبق له التقدم للحج من أي جهة أخرى من الجهات المنظمة للحج هذا العام.

وحددت الضوابط الحد الأقصى لتسجيل المتقدمين على البوابة المصرية للحج بحسب سنوات الخبرة الفعلية للشركة في تنفيذ الحج.

وبالنسبة للمستوى أ، فإن الشركات التي لديها خبرة أكثر من 9 سنوات يمكنها تسجيل 60 متقدمًا على باقة خدمة فئة «أ»، و80 متقدمًا على باقة خدمة فئتي «ب، ج».

أما الشركات ذات الخبرة من 7 حتى 9 سنوات، فيبلغ الحد 40 متقدمًا لفئة «أ» و60 لفئتي «ب، ج»، بينما الشركات التي تنفذ الحج لأول مرة وحتى 6 سنوات، يكون الحد 20 متقدمًا لفئة «أ» و40 لفئتي «ب، ج».

وتسمح الضوابط للشركات بمضاعفة الحد الأقصى لتسجيل المتقدمين في حال استيفائها القيم المقررة لذلك.

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