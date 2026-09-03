الصين تجري مسحا للمياه شرق تايوان وتؤكد أهميته للتخطيط وإدارة الموارد

أجرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية مسحًا للمياه الواقعة شرق تايوان الشهر الماضي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم إعداد «خريطة واحدة» للتخطيط الإقليمي وإدارة الموارد، وفقًا لما أورده التلفزيون الرسمي الصيني CCTV اليوم الخميس.

وذكر التلفزيون أن المسح، الذي أُجري خلال الفترة من 10 إلى 31 أغسطس، استهدف دراسة الخصائص الجيولوجية الأساسية والبنية الجيولوجية لقاع البحر في المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاق الاختصاص الصيني.

وتأتي الخطوة في ظل توترات بحرية متواصلة بين الصين وتايوان. وكان خفر السواحل التايواني أعلن في 21 أغسطس أنه حذّر سفينة أبحاث صينية وراقب تحركاتها أثناء إبحارها في مياه حساسة بالقرب من الجزيرة، في ثالث ظهور للسفينة في المنطقة منذ مايو، فيما اعتبرت تايبيه ذلك جزءًا من الاستفزازات البحرية الصينية المتواصلة.

وفي السياق نفسه، أعلن خفر السواحل الصيني، الخميس، تنفيذ دورية روتينية لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان، وهي ثالث دورية من هذا النوع منذ يونيو.

ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة التايوانية على تقرير التلفزيون الصيني أو إعلان خفر السواحل بشأن الدورية.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها، وترفض أي مطالبات بالسيادة من جانب حكومة تايبيه، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالمياه المحيطة بالجزيرة. في المقابل، ترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة عليها.

