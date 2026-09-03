بيان يمني عاجل بعد استهداف الحوثي لمديريات الساحل الغربي بـ 14 صاروخا باليستيا

أكدت القوات الحكومية اليمنية أن صواريخ ميليشيا الحوثي لم تُحدث أي أثر على مسرح العمليات للقوات المرابطة مديريات الساحل الغربي.

وأشارت في بيان لها إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من المسيّرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي.

فيما أخمدت القوات مصادر النيران والتهديدات الحوثية في الكدحة غربي تعز، بالتزامن مع مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في الجبهة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة الآهلة بالسكان ب14 صاروخاً باليستياً، بالتزامن مع هجمات بالطائرات المسيّرة.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة في محور تعز، وأخرى في أجواء مديريات الساحل الغربي.

كما أشاد المصدر اليمني بالجاهزية القتالية العالية لأبطال القوات المسلحة، ومؤكداً أن المعنويات مرتفعة، وأن الوحدات العسكرية في مختلف القطاعات تتمتع بيقظة واستعداد عالٍ للتعامل مع أي تهديدات.

وأوضح المصدر أن الصواريخ الباليستية لم تُحدث أي أثر على مسرح العمليات القتالي للقوات المرابطة في الساحل الغربي.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة أخمدت مصادر التهديد والنيران المعادية وفي قطاع الكدحة بمحور البرح غربي محافظة تعز، بالتزامن مع اشتباكات ميدانية متبادلة في القطاع.