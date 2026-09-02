هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص

تحدى إدريس حامد بيلا، قائد فريق إي سي بورت، بطل جيبوتي، لاعبي الزمالك، قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي الزمالك على استاد القاهرة، مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل جيبوتي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال قائد بطل جيبوتي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “منذ أن لعبت ضد الزمالك قبل 3 سنوات عندما كنت ألعب مع أرتا سولار، فزنا في مباراة الذهاب ضدهم بنتيجة 2-0، ستكون مباراة صعبة أمام الزمالك يوم الجمعة”.

قائد بطل جيبوتي

وأضاف: “جاهزون لملاقاة الزمالك رغم كونه نادٍ كبير، نعم، إنها ميزة كبيرة لهم أن يلعبوا المباراتين على أرضهم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا حتى يفوز الفريق الأفضل”.

واختتم: “اللاعب شيكو بانزا الجناح الأيسر لاعب سريع للغاية وهو الأخطر في الزمالك”.