أسامة كمال: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة ومكانتها الدولية

قال الإعلامي أسامة كمال، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، وتتجاوز مجرد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح كمال خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، أن توقيت الزيارة يأتي في ظل متغيرات وأزمات متسارعة تشهدها المنطقة والعالم، معتبرًا أن اختيار مصر كإحدى المحطات الرئيسية للرئيس الصيني يعكس أهمية القاهرة وموقعها الاستراتيجي.

وأشار إلى أن التعاون المصري الصيني لم يعد قاصرًا على الجانب الاقتصادي، وإنما امتد إلى ملفات سياسية وأمنية وتكنولوجية، بما يعكس تطور مستوى الشراكة بين البلدين.

وأضاف أن الصين، بما تمتلكه من تجربة تنموية واقتصادية كبيرة، تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة مهمة إلى إفريقيا والعالم العربي، بينما تمثل قناة السويس والموقع الجغرافي المصري عوامل إضافية تعزز أهمية الشراكة بين القاهرة وبكين.

وأكد كمال أن الزيارة تعكس أيضًا توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع القوى الدولية المختلفة، بما يخدم مصالحها ويدعم دورها في النظام الدولي.