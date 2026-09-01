أسامة كمال: زيارة الرئيس الصيني تؤكد تنامي الدور المصري دوليًا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعد خطوة مفصلية في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن دلالاتها تتجاوز الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمة برنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الزيارة تعكس تنامي مكانة مصر في المشهد الدولي، وتبرز أهمية الشراكة مع الصين في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية.

يعزز الشراكة الاستراتيجية لمصر

وتابع مقدمب برنامج مساء دي ام سي"، أن التعاون المصري الصيني يمثل مكاسب متبادلة، إذ يعزز الشراكة الاستراتيجية لمصر، في الوقت الذي يدعم فيه حضور الصين ونفوذها في الشرق الأوسط.