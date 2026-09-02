السعودية تبحث مع صربيا والصومال تعزيز العلاقات وتوقع اتفاقية إعفاء من التأشيرة مع بلجراد

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بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال لقاءين منفصلين مع وزير خارجية صربيا ماركو دجوريتش ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن لقاء "الخريجي" مع وزير الخارجية الصربي عُقد في مقر وزارة الخارجية الصربية بالعاصمة بلجراد، وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، وقع نائب وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية صربيا اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا.

كما بحث "الخريجي" مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاءان على هامش الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز، والمنعقد في جمهورية صربيا.