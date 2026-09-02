هولندا تنقل 86 طنًا من احتياطياتها من الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى بريطانيا.. لهذا السبب

أعلن البنك المركزي الهولندي، اليوم الأربعاء، نقل جزء كبير من احتياطيات هولندا من الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى المملكة المتحدة؛ في محاولة لتعزيز استعداداته لمواجهة الأزمات في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية.

وأكد البنك المركزي الهولندي - في بيان صحفي - أن هذه الخطوة تمت بين شهري مارس وأغسطس الماضيين.

وقد نقل البنك حوالي 86 طنًا من احتياطياته البالغة 313 طنًا من خزائن نيويورك وأوتاوا، لتصل إلى لندن، حيث تم إيداعها في بنك إنجلترا. وفق مجلة (داتش ريفيو) الهولندية.

وأشار البنك المركزي الهولندي إلى أن جزءًا من هذا الإجراء يرجع إلى أن بنك إنجلترا "يُنظر إليه عالميًا باعتباره مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب الخام"، كما يستوفي الذهب المخزّن هناك "المعايير التجارية الدولية الحديثة"، مما يوفر للمركزي الهولندي خيارًا سريعًا وسهلاً لتداول احتياطيات الذهب في حالة الأزمات، أما الذهب المخزّن في نيويورك وأوتاوا، فمن الصعب نقله بنفس السهولة في حالة الأزمات.

ولفت البنك إلى أنه يمكن للذهب أن يتحمل العواصف الاقتصادية بشكل أفضل بكثير من الأسهم أو السندات، كما ترغب هولندا في أن تكون احتياطياتها أقرب إلى أراضيها.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الهولندي أولاف سلايبن، "بفضل هذه الخطوة، تمكنا من تحسين قابلية استخدام احتياطيات الذهب. ونفترض أننا لن نحتاج أبدًا إلى استخدام الذهب، لكن من الضروري مع ذلك تعزيز قدرتنا على الصمود والاستعداد".

وفي أعقاب عملية النقل، تقلصت نسبة احتياطيات هولندا من الذهب الموجودة في الولايات المتحدة من 31.3% إلى 18.5%، في حين قفزت النسبة الموجودة في المملكة المتحدة من 18.1% إلى 32.1%.