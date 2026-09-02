اتصلت بالإسعاف فورا.. الطفل صاحب واقعة إنقاذ والده من وعكة صحية مفاجئة يكشف التفاصيل

روى الطفل محمد رجب، صاحب واقعة إنقاذ والده من وعكة صحية مفاجئة، تفاصيل اللحظات الأولى بعد تعرض والده لهذه الوعكة، مؤكدًا أن هذه كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها والده لمثل هذا الموقف.

وأوضح محمد رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور» أنه أخذ هاتف والده واتصل بالإسعاف على الفور، موضحًا أنه كان يعرف رقم الإسعاف، مضيفًا أنه في البداية كان يتوقع ألا يصدق المسؤولون ما يقوله أو يعتقدوا أنه يمزح.

وأضاف: «أنا في الأول الصراحة كنت متخيل إنهم مش هييجوا، لأن لما طفل يتصل... ممكن ما يصدقوش ويقولوا ده بيهزر معانا، لكن أنا لقيتهم استجابوا معايا».

وأشار إلى أن مشرف الإسعاف ظل معه خطوة بخطوة عبر الهاتف، ووجهه إلى ما يجب فعله حتى وصلت سيارة الإسعاف إلى المكان، قائلًا: «مشرف الإسعاف فضل معايا خطوة بخطوة لحد ما الإسعاف كان قدامي».