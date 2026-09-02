سبعون عامًا من العلاقات تدفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع.. إعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية توضح

قالت ليو شين، الإعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية، إن الإعلام الصيني يُولي اهتمامًا كبيرًا لزيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، نظرًا لأهميتها، مضيفة أن الزيارة تحظى بتغطية إعلامية واسعة، في ظل مشاركة عدد كبير من الصحفيين الصينيين العاملين في القنوات الصينية والأجنبية، إلى جانبها وزملائها الذين يرافقون الرئيس خلال الزيارة.

وأشارت خلال لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن عددًا من زملائها يقدمون برامج باللغة العربية، مؤكدة أن ذلك يعكس حجم الاهتمام الإعلامي الصيني بالزيارة وأهميتها.

وأوضحت أن الرئيس الصيني كان في زيارة لقرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وبعدها مباشرة حضر إلى القاهرة في مصر، ولذلك هناك الكثير من الاهتمام بهذه الزيارة إلى مصر.

وتابعت: «في المرة الأخيرة التي جاء فيها الرئيس الصيني إلى مصر كانت قبل عشرة سنوات، ومنذ ذلك الحين حدثت أشياء كثيرة، تغيرت أمور كثيرة في مصر، وحدثت أشياء كثيرة في الصين أيضًا، كما شهد العالم الكثير من التطورات».

متقلب للغاية

وواصلت: «في الصين، نتحدث عن تغيرات كبيرة لم تحدث منذ مئة عام، كما أن الموقف الدولي الآن متقلب للغاية، ولا أحتاج إلى الحديث بالتفصيل، لأنك تفهم ما أقصده».

