خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع

أكد الدكتور مدحت الشريف، الخبير الاقتصادي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة استثمارية كبيرة عبر الشراكة مع المطورين العالميين، مشيراً إلى أن شركة «تيدا» الصينية تمثل قاعدة صناعية ضخمة بمنطقة العين السخنة.

وأوضح «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الشركة تدير حالياً مساحة 10 كيلومترات مربعة جنوب المنطقة الاقتصادية، تضم أكثر من 200 مصنع وشركة، وتطلب حالياً إضافة 10 كيلومترات مربعة جديدة للتوسع في صناعات حديثة تحتاجها السوق المصرية بالفعل.

وشدد على أن كافة أوجه التصرف في أراضي الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس تتم حصرياً بنظام «حق الانتفاع» وليس البيع النهائي، وفق الأطر التشريعية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للحفاظ على أصول الدولة مع تشجيع الاستثمار.

وأضاف أن هذه التوسعات تحمل أثراً إيجابياً مباشراً على الاقتصاد القومي، وتُوجه أغلب إنتاجية هذه المصانع للتصدير الخارجي، مما يعزز قدرة مصر على جلب العملة الصعبة، ويُسهم في خفض العجز في الميزان التجاري، واصفاً هذا النموذج الاستثماري بأنه يعادل إنشاء مصانع وطنية كاملة العائد والمردود.