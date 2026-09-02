قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهالي قرية ميدوم بالواسطي في بني سويف يشعيون جثامين 3 أطفال من عائلة واحدة
عملت محضر ضده.. سلمى عادل تتهم عضوًا بنقابة الموسيقيين بسبها
وزير الجيش الأمريكي يعلن عن آخر يوم له في منصبه دون توضيح سبب استقالته
سبعون عامًا من العلاقات تدفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع.. إعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية توضح
«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري
اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة
خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة
خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر قد تسفر عن اتفاقات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وبكين.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُعلنت بين مصر والصين عام 2014 تقوم على تحقيق المنفعة والمصالح المشتركة بين البلدين.

الذكاء الاصطناعي في صدارة التعاون

وأوضح أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الصين تعد من أبرز القوى العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأكد أن تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين يمكن أن يسهم في دعم خطط مصر لتوطين الصناعة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في عدد من القطاعات.

الأزمات العالمية تعزز الشراكات

وأشار عضو لجنة الشئون الآسيوية إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية تدفع دول الجنوب العالمي إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية، معتبرًا أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المتبادلة.

ولفت إلى أن السوق المصرية تضم آلاف الشركات الصينية، في ظل اهتمام بكين بالاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها بوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية.

مصر بوابة للأسواق العربية والإفريقية

وأوضح أن الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر تتيح للشركات العاملة بالسوق المحلية فرصًا للوصول إلى أسواق عربية وإفريقية واسعة، وهو ما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات والشركات الصينية.

وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، زيارة دولة إلى مصر، وهي الزيارة الثانية له منذ توليه رئاسة الصين والأولى منذ عشرة أعوام، بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية، ودفع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مصر الرئيس الصيني شي جين بينج توطين الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

ترشيحاتنا

برنامج 90 دقيقة

اتصلت بالإسعاف فورا.. الطفل صاحب واقعة إنقاذ والده من وعكة صحية مفاجئة يكشف التفاصيل

صورة تعبيرية

جنى صاحبة فيديو مشادة والديها: الفيديو ما كانش مقصود نزوله.. صورته علشان أحمي والدتي

جانب من الحلقة

«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد