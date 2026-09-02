قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الجيش الأمريكي يعلن عن آخر يوم له في منصبه دون توضيح سبب استقالته
سبعون عامًا من العلاقات تدفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع.. إعلامية بشبكة تليفزيون الصين الدولية توضح
«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري
اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة
خبير: زيارة شي جين بينج لمصر تفتح الباب أمام اتفاقات تكنولوجية جديدة
خبير اقتصادي: توسعات «تيدا» بالعين السخنة تدعم الصادرات وتوفر العملة الصعبة عبر حق الانتفاع
عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية
صفقة فنزويلا| البيت الأبيض: إمدادات النفط قد تصل للاحتياطي الأمريكي في نوفمبر
تأجيل استئناف المتهم بدهس «صغير الكولدير» في شبرا الخيمة إلى 16 سبتمبر
رئيس اقتصادية النواب: زيارة الرئيس الصيني تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
من السوشيال ميديا إلى المحاكم.. تقرير يكشف حملة لتعقب جنود إسرائيليين من أصول تركية
مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي جزر القمر: دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في تأهيل المقبلين على الزواج

مفتي جزر القمر
مفتي جزر القمر
محمد شحتة   -  
محمد صبري عبد الرحيم   -  
إيمان طلعت

أكد الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء أن حماية الأسرة في ظل التحولات الكبرى لا يمكن أن تقتصر على التدخل لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، وإنما تستلزم الانتقال إلى منهج الوقاية والاستباق، وتعزيز الحوار والرحمة والمسؤولية بين أفراد الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة بالنشء في مواجهة التأثير المتزايد للفضاء الرقمي، داعيًا إلى تطوير الخطاب الإفتائي من مجرد الإجابة عن الأسئلة الفردية إلى بناء وعي أسري ومجتمعي متكامل.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الوفود الرسمية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومين، خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2026، بحضور نخبة كبيرة من الوزراء والمفتين والعلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم، حيث أوضح إن أهمية القضية التي يناقشها المؤتمر تنطلق من حقيقة أن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، وإنما هي اللبنة الأولى في بناء الإنسان والمجتمع، والحاضنة الأساسية للقيم والأخلاق والهوية، ومن ثم فإن أي تحولات تمس الأسرة تنعكس بالضرورة على استقرار المجتمع ومستقبله.

مفتي جزر القمر: الخطاب الإفتائي الأسري يجب أن ينتقل من الإجابة عن السؤال الفردي إلى بناء وعي أسري ومجتمعي

وأضاف أن ما تشهده الأسرة المعاصرة من تحولات متسارعة بفعل التطور التقني والإعلامي وتغير أنماط الحياة والتحولات الاقتصادية والثقافية يفرض على المؤسسات الإفتائية أن تكون حاضرة بوعيها الشرعي وفهمها العميق للواقع، وأن تمتلك القدرة على تقديم حلول متوازنة تجمع بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الحياة، مشددا على أن مواجهة التحديات الأسرية لا ينبغي أن تبدأ بعد وقوع الأزمة، مؤكدًا ضرورة ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباق، وبناء علاقات أسرية قائمة على الحوار والرحمة وتحمل المسؤولية، إلى جانب حماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الاستخدام غير الواعي للفضاء الرقمي.

وأكد أن التحولات الراهنة تستدعي كذلك إعادة النظر في طبيعة الخطاب الإفتائي الموجه للأسرة، بحيث ينتقل من مجرد تقديم جواب عن سؤال فردي إلى بناء وعي أسري ومجتمعي يساعد الناس على تجنب الأزمات قبل وقوعها ويعزز قدرتهم على إدارة العلاقات الأسرية بصورة رشيدة، كما أوضح أن تعقيد المشكلات الأسرية المعاصرة يجعل من الضروري استفادة العمل الإفتائي من العلوم الاجتماعية والنفسية والقانونية ذات الصلة، بما يمنح المفتي تصورًا أكثر دقة للواقع الذي يتعامل معه، ويساعده على تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع بصورة رشيدة تراعي أبعاد المشكلة المختلفة.

وطرح مفتي جمهورية جزر القمر جملة من المقترحات العملية، في مقدمتها إنشاء وتعزيز مراكز متخصصة في الإرشاد الزواجي والإفتاء الأسري، تجمع بين التأصيل الشرعي والخبرة الاجتماعية والنفسية، بما يسمح بالتعامل مع المشكلات الأسرية من منظور متكامل بدلًا من الاقتصار على جانب واحد منها، داعيا إلى التوسع في إعداد برامج توعوية وتأهيلية للمقبلين على الزواج، لتعريفهم بحقوق الزوجين وواجباتهما، وتدريبهم على مهارات الحوار وإدارة الخلاف، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، مؤكدًا أن حماية الأسرة تبدأ في الحقيقة قبل إبرام عقد الزواج، لا بعد ظهور الخلافات.

وأشاد في هذا السياق بتجربة دار الإفتاء المصرية في تأهيل المقبلين على الزواج، معتبرًا أنها تجربة رائدة تمثل انتقالًا مهمًّا من معالجة المشكلات بعد حدوثها إلى الوقاية منها قبل وقوعها، من خلال بناء وعي حقيقي بحسن الاختيار وطبيعة العلاقة الزوجية والحقوق والواجبات وكيفية التعامل مع الاختلاف، مؤكدا أن هذا النوع من البرامج يساعد الشباب على دخول الحياة الزوجية بقدر أكبر من الوعي والمسؤولية، ويحد من تحول الاختلافات الطبيعية بين الزوجين إلى أزمات تهدد استمرار الأسرة، لافتًا إلى أن الوقاية الأسرية ينبغي أن تصبح جزءًا أصيلًا من العمل الديني والإفتائي.
في السياق ذاته دعا الشيخ جمل الليل إلى تطوير محتوًى إفتائي رقمي موجه بصورة خاصة إلى الشباب والأسر، يتعامل مع التحديات الجديدة بلغة واضحة وموثوقة وقادرة على الوصول إلى الجمهور في الفضاءات التي أصبح يستمد منها جانبًا كبيرًا من معلوماته وأفكاره، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين دور وهيئات الإفتاء والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بقضايا الأسرة، بما يسمح ببناء استجابات أكثر فاعلية للتحديات المشتركة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، كما أكد أن حماية الأسرة وصيانة هويتها لا ينبغي أن تقوما على التشدد أو الانغلاق، وإنما على الرحمة والاعتدال والحوار، بالتوازي مع التمسك بثوابت الدين ومقاصده في حفظ الإنسان والأسرة والمجتمع.
وبين مفتي جزر القمر إن المسؤولية الملقاة على المؤسسات الدينية اليوم تتجاوز مجرد المحافظة على الأسرة في صورتها الراهنة، إلى مساعدتها على أن تصبح أسرة آمنة وواعية وقادرة على مواجهة المستقبل، وتربية جيل معتز بدينه وهويته، وفي الوقت ذاته منفتح على العالم بثقة واتزان، مشيدا بجهود فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في توحيد وتنسيق جهود العلماء والمفتين وضبط العمل الإفتائي وتوجيهه نحو حماية الأسرة ومقاصد الشريعة ونشر قيم الإسلام التي تدعم الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
كما ثمَّن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر، معربًا عن تقديره لجمهورية مصر العربية، قيادة وشعبًا، ولدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على تنظيم المؤتمر وجمع العلماء والمفتين وتعزيز التعاون الإفتائي على المستوى الدولي.
واختتم سماحة الشيخ أبو بكر جمل الليل بالتأكيد على أن الأسرة الآمنة والواعية هي الأساس في مواجهة تحولات المستقبل وصيانة الهوية، داعيًا إلى تحويل ما يطرحه المؤتمر من رؤًى إلى آليات عملية تدعم الأسرة، وتعزز قدرتها على تربية أجيال تجمع بين الاعتزاز بالدين والهوية والانفتاح المتزن على العالم.

الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل اللي مفتي جمهورية جزر القمر مفتي جزر القمر حماية الأسرة الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

إمام عاشور

محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

ترشيحاتنا

استثمارات شيفرون في فنزويلا

باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار.. فنزويلا وإحدى الشركات الأمريكية توقعان اتفاقيات نفطية جديدة

رئيسة وزراء اليابان

رئيسة وزراء اليابان تدرس إجراء تعديل وزاري وتغيير قيادة الحزب الحاكم منتصف سبتمبر

حملات التضليل الإعلامي.

وزير الداخلية النمساوي يزور إستونيا لبحث حماية حدود الاتحاد الأوروبي

بالصور

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد