مفتي بولندا: حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات

أكد الشيخ توماش ميشكيفيتش، مفتي بولندا ورئيس الاتحاد الإسلامي، أن حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها مهمة لا تستطيع أي مؤسسة القيام بها منفردة؛ بل يجب التعاون بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية لمواجهتها وإيجاد حلول عملية وواقعية لها.

كلمة مفتي بولندا في جلسة الوفود بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الوفود بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية».

وفي مستهل كلمته، أعرب مفتي بولندا ورئيس الاتحاد الإسلامي عن فخره بالدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الدينية المصرية العريقة، مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، والجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور نظير عياد في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم السلام والتعايش.

وأضاف أن هناك العديد من التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في مختلف نواحي الحياة، تؤثر بشكل مباشر على الأسر، وتفرض العديد من التحديات في مقدمتها التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تهدد استقرار الأسرة وأمنها، وغيرها الكثير من التحديات التي تواجه الأفراد والأسر على حد سواء، لافتًا إلى اهتمام دار الإفتاء البولندية بالتعاون مع العديد من المؤسسات في الوقت الحالي للتعامل مع مختلف تلك التحديات ومواجهتها.

يُذكر أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي هذا العام تحت عنوان: «التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، بمشاركة كبار العلماء والسياسيين والمفتين وممثلي المؤسسات الدينية والفكرية من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر آليات التحول من «فقه معالجة الأزمات» إلى «فقه الوقاية والاستباق»، بهدف صيانة الكيان الأسري في مواجهة المتغيرات المتسارعة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، والانفتاح الرقمي، وذلك عبر بناء رؤية إفتائية ومجتمعية متكاملة تتضافر فيها العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية لحماية الهُوية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.