باحث اقتصادي صيني: القاهرة من أهم الأسواق التي تركز عليها الشركات الصينية

قال تشاو تشي جيون، الباحث الاقتصادي، إن مصر أصبحت من أهم الأسواق التي تركز عليها الشركات الصينية في المنطقة؛ لأن الموقع الجغرافي، والسياسات، وتوافر الكوادر الصناعية، اجتمعت معًا لتجعل منها سوقًا محلية واسعة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية إنجي طاهر، أن قناة السويس تفتح الطريق إلى إفريقيا والعالم العربي وجنوب أوروبا، ولذلك يستطيع المصنع أن يبيع في السوق المحلية، ثم يقوم بالتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاتجاه الواضح في السنوات الأخيرة هو الانتقال من التجارة إلى التصنيع، ومن المشروع الواحد إلى تجمعات صناعية متكاملة، مثل قطاعات الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والألياف الزجاجية، والمعدات الكهربائية، وهي قطاعات موجودة بالفعل، إضافةً إلى القطاعات الجديدة، مثل السيارات الكهربائية، التي تشهد توسعًا ملحوظًا.

المستثمر الصيني

وأكد أن الشريك أو المستثمر الصيني لم يعد ينظر إلى مصر باعتبارها مجرد سوق للبيع، بل أصبحت بالنسبة إليه مركزًا للتصنيع والإنتاج، ومنصةً للوصول إلى الأسواق العالمية.