سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - مروان عثمان.
خط الهجوم: جراديشار.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية - محمد شيكا - خالد النبرصي.