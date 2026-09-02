سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية - محمد شيكا - خالد النبرصي.