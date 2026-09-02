هشام يكن يطالب بضم حسام أشرف لمنتخب مصر: «لازم يكون في المعسكر الجاي»

أشاد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، بالمستويات التي يقدمها حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسام أشرف لازم يكون في معسكر المنتخب الوطني الجاي، وواثق جدًا أن معتمد جمال هيديله فرصة وهيكون المهاجم الأساسي للزمالك عشان ده مهاجم حقيقي ولازم يتم دعمه وتطويره».

ويرى نجم الزمالك السابق أن حسام أشرف يمتلك المقومات التي تؤهله للعب دور أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجته إلى الاستمرارية والحصول على ثقة الجهاز الفني من أجل تطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات.

وأكد يكن ثقته في قدرة معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على منح اللاعب الفرصة المناسبة، متوقعًا أن يصبح حسام أشرف المهاجم الأساسي للفريق، حال استمراره في تقديم المستويات القوية التي ظهر بها مؤخرًا.

كما طالب هشام يكن بضرورة دعم اللاعب وتطويره، باعتباره مهاجمًا يمتلك الإمكانيات الفنية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن حصوله على فرصة مع المنتخب الوطني قد يمثل خطوة مهمة في مسيرته.

وتأتي إشادة يكن بحسام أشرف لتسلط الضوء على اللاعب، الذي يسعى خلال الفترة الحالية إلى استغلال مشاركاته مع الزمالك لإثبات أحقيته في قيادة هجوم الفريق، ولفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة مع استمرار المنافسة على حجز مكان في قائمة الفراعنة.