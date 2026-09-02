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الزمالك يعقد الاجتماع الفني لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعقد الاجتماع الفني لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا غدًا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يٌعقد في تمام الساعة الثانية ظهر غدٍ الخميس بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك إيه إس بورت دوري أبطال أفريقيا

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