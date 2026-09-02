خالد لطيف: ضياع أرض أكتوبر بسبب مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب

حمّل خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب، مسؤولية ضياع أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المجلس السابق كان قد اتخذ خطوات جادة من أجل بدء تنفيذ مشروع فرع النادي.

وقال خالد لطيف، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن آخر شيك قام بالتوقيع عليه قبل رحيله عن مجلس إدارة الزمالك كان لصالح وزارة الأوقاف، موضحًا أن الشيك كان مرتبطًا بملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار لطيف إلى أن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق، كان قد شرح قبل رحيل المجلس كيفية إنهاء المرحلة الأولى من أعمال بناء فرع الزمالك في أرض أكتوبر، مؤكدًا أن النادي كان يمتلك تصورًا واضحًا لبدء تنفيذ المشروع.

وأضاف أن جميع التراخيص الخاصة بالمشروع كانت قد انتهت قبل توليه مسؤولية إدارة النادي، قائلًا: “كل التراخيص كانت خلصانة قبل ما أجي”.

وشدد أمين صندوق الزمالك السابق على أن المجلس الحالي يتحمل مسؤولية ضياع الأرض، مؤكدًا أن إدارة النادي السابقة لم تكن السبب في فقدانها.

واختتم خالد لطيف تصريحاته قائلًا: “اللي يتحمل ضياع أرض أكتوبر الأولى المجلس الحالي لنادي الزمالك”.