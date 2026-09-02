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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف Hisense A10.. أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا

هاتف Hisense A10: أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا
هاتف Hisense A10: أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا
لمياء الياسين

ظهر هاتف Hisense A10 لأول مرة في إعلانات تشويقية في يونيو 2026، وكُشف عن تصميمه رسميًا في يوليو. على عكس تصميم الشاشة المزدوجة الثابتة الموجود في هواتف مثل Bigme Hibreak Dual 2 ، يحتفظ هذا الهاتف بلوحة حبر إلكتروني أحادية اللون كشاشة رئيسية، ويضيف شاشة LCD ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا في الأعلى.

 تُباع الشاشة الملونة بشكل منفصل، لذا لن تشتريها إلا إذا كنت ترغب فعلاً في مرونة أكبر لعرض الصور والقصص المصورة والرسوم البيانية وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو أحيانًا.


تُظهر بعض الصور الواقعية الجديدة التي نشرتها هايسنس بوضوح كيفية تركيب الملحق وعمله. يمكنك التبديل بين وضعَي الحبر الإلكتروني وشاشة LCD بثلاث طرق مختلفة: مفتاح "Ink Smart Key" الفعلي، أو زر تبديل في الإعدادات السريعة، أو زر في الكرة المخصصة للإعدادات السريعة. تتولى شريحة T2000 TCON إدارة شاشة الحبر الإلكتروني الرئيسية، حيث تتحكم في معدلات التحديث وسلوك الشاشة تلقائيًا.

ميزات هاتف Hisense A10 

يحتوي الجهاز على معالج Qualcomm QCM6690 (المعروف أيضًا باسم Dragonwing Q-6690)، وهو معالج ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، مصمم خصيصًا لأجهزة المؤسسات. يُقارب أداؤه أداء معالجات مثل Unisoc T9100، وهو مناسب للاستخدامات اليومية والقراءة المُحسّنة، ولكنه ليس الخيار الأمثل للألعاب الثقيلة. يعمل الجهاز بنظام Android 16، ومن المتوقع أن يحصل على تحديثات برمجية وأمنية طويلة الأمد.
بعض الميزات العملية الإضافية الأخرى التي ظهرت في التغطية: تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء للتحكم في أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء، والشحن اللاسلكي المغناطيسي، واستنساخ التطبيقات الأصلي، وتسجيل المكالمات المدمج، ووضع التحديث السريع المخصص لتقليل التأخير والظلال على جانب الحبر الإلكتروني.

على الجانب الآخر تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 6.13 بوصة، وتتميز بسطحها الشبيه بالورق، مما يجعل القراءة لفترات طويلة، وتدوين الملاحظات، والعمل على المستندات أسهل على العينين وأقل استهلاكًا للطاقة مقارنةً بشاشات LCD العادية ومن المقرر طرح هاتف A10 للبيع في الصين في 28 أغسطس 2026. لم يُعلن بعد عن موعد توفره عالميًا، لذا من المرجح أن يضطر المستخدمون خارج الصين إلى استيراده كما فعلوا مع طرازات Hisense السابقة المزودة بتقنية الحبر الإلكتروني.

شاشة LCD الحبر الإلكتروني طرازات Hisense الرسوم البيانية تطبيقات التواصل الاجتماعي مكيفات الهواء أجهزة التلفزيون

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