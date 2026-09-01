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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميم هاتف Galaxy S27 Ultra وتغييراً جذرياً في شكل الكاميرات

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
احمد الشريف

كشفت مخططات هندسية وتصميمات ثلاثية الأبعاد (CAD) مسربة عن تجهيز شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية لهاتفها الرائد القادم "Galaxy S27 Ultra"، مظهرة تحولاً بصرياً كبيراً في التصميم الخلفي عبر التخلي عن الحلقات المنفصلة واعتماد منصة كاميرات مستطيلة وموحدة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena بالتعاون مع موقع SamMobile التقني.

التصميم الجديد لمنظومة الكاميرات الخلفية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب فلاد، أن الصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة أظهرت إعادة هيكلة شاملة لوحدة التصوير الخلفية في هاتف Galaxy S27 Ultra؛ حيث استبدلت سامسونج العدسات الدائرية العائمة المستقلة التي ميزت أجيال ألترا السابقة بإطار مستطيل بارز يمتد في الجزء العلوي من الظهر، وتستقر بداخله مستشعرات الكاميرا والفلاش في الجانب الأيسر. 

ويمثل هذا التغيير تحولاً في الهوية البصرية للهاتف لمنحه مظهراً أكثر عصرية وحماية إضافية للعدسات ضد الصدمات والخدوش.

الأبعاد الهندسية ونحافة الهيكل مع شاشة 6.9 بوصة

أشار المصدر إلى أن أبعاد الهاتف الجديد تبلغ 163.76 ملم للطول، و78.25 ملم للعرض، وبسماكة نحيفة تبلغ 7.97 ملم لهيكل الجهاز الأساسي، بينما ترتفع السماكة إلى 12.53 ملم عند موضع بروز الكاميرات الخلفية. 

وتكشف هذه المقاييس عن زيادة طفيفة لا تتعدى أجزاء من المليمتر مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن الحفاظ على سهولة الإمساك بالهاتف في راحة اليد، مع تزويده بشاشة مسطحة متطورة من نوع "Dynamic AMOLED" بقياس 6.9 بوصة وبحواف شاشة فائقة النحافة.

المعالج الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro وترقيات العتاد
بيّن تقرير موقع GSMArena أن هاتف Galaxy S27 Ultra سيعتمد على الجيل القادم من معالجات كوالكوم الرائدة "Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro" المخصصة لهواتف جالاكسي، والمصنعة بأحدث دقة معمارية لتوفير أداء فائق في معالجة الرسوميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. 

كما يتوقع استمرار دعمه للقلم الإلكتروني المدمج "S Pen" وخيارات سعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية لا تقل عن 12 جيجابايت.

تطوير منظومة التصوير وتوقعات الكشف الرسمي

ذكرت المصادر التقنية أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مع إعادة ضبط مستشعرات التقريب البيريسكوبية لتحسين جودة التكبير الرقمي والبصري في مختلف ظروف الإضاءة. وتخطط سامسونج لإزاحة الستار رسمياً عن عائلة هواتف Galaxy S27 خلال مؤتمرها العالمي "Galaxy Unpacked" المقرر عقده في مطلع عام 2027.

Samsung Galaxy S27 Ultra سامسونج

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