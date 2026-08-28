سامسونج تكشف عن شاشة الألعاب Odyssey بتردد قياسي 1100 هرتز

كشفت شركة "سامسونج" Samsung الكورية الجنوبية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "Gamescom 2026" بمدينة كولونيا الألمانية، عن تشكيلتها الجديدة لعام 2027 من شاشات الألعاب "Odyssey"، والتي تتصدرها شاشة هي الأولى من نوعها في العالم بمعدل تحديث خارق يصل إلى 1100 هرتز، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع Engadget التقني المتخصص.

شاشة Odyssey G6 وسرعة استجابة فائقة تبلغ 1100 هرتز

أوضح التقرير أن شاشة "Odyssey G6" تأتي بحجم 27 بوصة وتستهدف بالدرجة الأولى محترفي ألعاب التصويب والمنافسات الإلكترونية السريعة (eSports)؛ حيث تعمل الشاشة بدقة QHD الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 600 هرتز، مع إمكانية تفعيل "النمط المزدوج" (Dual Mode) لرفع معدل التحديث إلى 1100 هرتز عند دقة العرض القياسية (HD)، مما يمنح اللاعبين سلاسة حركة استثنائية وزمن استجابة فائق السرعة يمنع أي تشويش في الإطارات أثناء البطولات التنافسية.

شاشتا Odyssey OLED G8 وG9 بتقنيات التبديل المتعدد

أشار المصدر إلى أن التشكيلة ضمت شاشة "Odyssey OLED G8" بحجم 32 بوصة ودقة 4K من فئة QD-OLED "Penta Tandem"، والتي تتيح التبديل بين ثلاثة أنماط عرض؛ هي 4K بتردد 360 هرتز، و1440p بتردد 520 هرتز، و1080p بتردد 680 هرتز، مع تزويدها بطلاء "Glare Free" المضاد للانعكاسات ومنافذ DisplayPort 2.1 المتطورة بسرعة 80 جيجابت في الثانية ومنفذ USB-C بقدرة شحن 98 واط.

كما أزاحت سامسونج الستار عن شاشة "Odyssey OLED G9" المنحنية الفائقة بحجم 49 بوصة بنسبة أبعاد 32:9 ودقة DQHD وتردد 360 هرتز وسطوع 1300 شمعة، والتي يمكن رفع ترددها إلى 720 هرتز في نمط Dual HD.

شاشة Odyssey OLED G7 والتوسع في الألعاب ثلاثية الأبعاد

بين تقرير موقع Engadget أن السلسلة تضمنت أيضاً شاشة "Odyssey OLED G7" المنحنية بحجم 42 بوصة بنسبة 16:9 وانحناء 1000R وتردد 165 هرتز بدقة 4K، بالتزامن مع توسيع منظومة الألعاب ثلاثية الأبعاد دون نظارات عبر شاشة "Odyssey 3D" لتشمل ألعاباً بارزة مثل "Cyberpunk 2077" و"Cronos: The New Dawn"، بهدف الوصول إلى أكثر من 120 لعبة متوافقة بنهاية عام 2026.

تقنيات التزامن البصري ومستقبل شاشات الألعاب الاحترافية

ذكرت المصادر التقنية أن جميع شاشات Odyssey الجديدة تدعم تقنيتي "Nvidia G-Sync Compatible" و"AMD FreeSync Premium Pro" لمنع تمزق الإطارات وتزامن الرسوميات مع بطاقات الشاشة، مع توسيع دعم تقنية "HDR10+ Gaming" لتشمل أكثر من 20 لعبة عالمية بحلول النصف الأول من عام 2027، وسط تحول تركيز المنافسة في الشاشات الاحترافية نحو الترددات القياسية وزمن الاستجابة فائق السرعة.