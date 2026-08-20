مواصفات قوية وسعر يثير الجدل.. سامسونج تحدد موعد إطلاق Galaxy S26 FE

حددت شركة سامسونج يوم 27 أغسطس موعدا لإقامة فعالية جديدة ضمن سلسلة فعاليات Galaxy، في خطوة تضيف مزيدا من الزخم إلى عام حافل بإطلاقات الهواتف الذكية.

ولم تكشف الشركة رسميا عن الهاتف الذي ستعلن عنه خلال الحدث، إلا أن التوقعات تشير بقوة إلى أن Galaxy S26 FE سيكون أبرز المنتجات التي ستظهر للمرة الأولى.

فعالية سامسونج Galaxy في 27 أغسطس



من المقرر أن تنطلق فعالية Galaxy المقبلة في 27 أغسطس عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت UTC، مع بثها مباشرة عبر الموقع الرسمي لسامسونج وقناتها على يوتيوب.

ورغم أن إعلان سامسونج لم يذكر اسم Galaxy S26 FE صراحة، فإن التسريبات الأخيرة وقوائم شهادات الاعتماد الخاصة بالجهاز تعزز التوقعات بشأن إطلاق نسخة Fan Edition خلال الفعالية.

وبحسب الصور المسربة والمواصفات المتداولة، قد يأتي Galaxy S26 FE بتصميم معاد تطويره لوحدة الكاميرات الخلفية، مستوحى من بقية هواتف سلسلة Galaxy S26.

وتشير التسريبات إلى أن سمك الهاتف سيبلغ نحو 7.4 ملم، بينما يصل وزنه إلى حوالي 193 جراما، مع حصوله على معيار مقاومة الماء والغبار IP68.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود والأخضر الفاتح إلى جانب إطار من الألومنيوم وتصميم مسطح للواجهة الخلفية.

Galaxy S26 FE

مواصفات Galaxy S26 FE المتوقعة



تشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 FE قد يضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 1900 شمعة. كما قد تعتمد الشاشة على حماية Gorilla Glass Victus+.

ومن ناحية الأداء، يشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2500 من سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وخيارات تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

وفي قسم التصوير، قد يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري وتقريبا بصريا بمعدل 3x.

أما الكاميرا الأمامية فمن المتوقع أن تأتي بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وقد يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلى جانب ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيا.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 17 مع واجهة One UI 9، وأن يتضمن أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج، مع دعم يصل إلى سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

وعلى صعيد السعر، أفادت تسريبات سابقة بأن السعر المبدئي في الولايات المتحدة قد يصل إلى 799 دولارا، مقارنة بسعر سابقه Galaxy S25 FE البالغ 649 دولارا، ومع ذلك، تظل هذه الأسعار والمواصفات غير رسمية إلى حين إعلان سامسونج عنها خلال الفعالية.