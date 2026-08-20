قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
إثيوبيا تشتعل.. غارات جوية بطائرات مسيرة في موقعين بإقليم تيجراي
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري بتصفيات الدوري الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات قوية وسعر يثير الجدل.. سامسونج تحدد موعد إطلاق Galaxy S26 FE

Galaxy S26
Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

حددت شركة سامسونج يوم 27 أغسطس موعدا لإقامة فعالية جديدة ضمن سلسلة فعاليات Galaxy، في خطوة تضيف مزيدا من الزخم إلى عام حافل بإطلاقات الهواتف الذكية. 

ولم تكشف الشركة رسميا عن الهاتف الذي ستعلن عنه خلال الحدث، إلا أن التوقعات تشير بقوة إلى أن Galaxy S26 FE سيكون أبرز المنتجات التي ستظهر للمرة الأولى.

فعالية سامسونج Galaxy في 27 أغسطس


من المقرر أن تنطلق فعالية Galaxy المقبلة في 27 أغسطس عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت UTC، مع بثها مباشرة عبر الموقع الرسمي لسامسونج وقناتها على يوتيوب.

ورغم أن إعلان سامسونج لم يذكر اسم Galaxy S26 FE صراحة، فإن التسريبات الأخيرة وقوائم شهادات الاعتماد الخاصة بالجهاز تعزز التوقعات بشأن إطلاق نسخة Fan Edition خلال الفعالية.

وبحسب الصور المسربة والمواصفات المتداولة، قد يأتي Galaxy S26 FE بتصميم معاد تطويره لوحدة الكاميرات الخلفية، مستوحى من بقية هواتف سلسلة Galaxy S26. 

وتشير التسريبات إلى أن سمك الهاتف سيبلغ نحو 7.4 ملم، بينما يصل وزنه إلى حوالي 193 جراما، مع حصوله على معيار مقاومة الماء والغبار IP68.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود والأخضر الفاتح إلى جانب إطار من الألومنيوم وتصميم مسطح للواجهة الخلفية.

Galaxy S26 FE

مواصفات Galaxy S26 FE المتوقعة


تشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 FE قد يضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 1900 شمعة. كما قد تعتمد الشاشة على حماية Gorilla Glass Victus+.

ومن ناحية الأداء، يشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2500 من سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وخيارات تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

وفي قسم التصوير، قد يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري وتقريبا بصريا بمعدل 3x. 

أما الكاميرا الأمامية فمن المتوقع أن تأتي بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وقد يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلى جانب ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيا.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 17 مع واجهة One UI 9، وأن يتضمن أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج، مع دعم يصل إلى سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل.

وعلى صعيد السعر، أفادت تسريبات سابقة بأن السعر المبدئي في الولايات المتحدة قد يصل إلى 799 دولارا، مقارنة بسعر سابقه Galaxy S25 FE البالغ 649 دولارا، ومع ذلك، تظل هذه الأسعار والمواصفات غير رسمية إلى حين إعلان سامسونج عنها خلال الفعالية.

مواصفات جالاكسي إس 26 إف إي سامسونج هواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة في الصين .. اكتشف أعراض إنفلونزا الخنازير

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة إنفلونزا الخنازير في الصين .. هل وقع في بلدان أخرى

مكرونة بالسجق

لذيذه وسهلة.. طريقة عمل المكرونة بالسجق

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد