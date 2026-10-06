هيئة الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء خريفية حتى الإثنين المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من غد الأربعاء وحتى يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما تكون درجات الحرارة معتدلة في أول الليل، ومائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن طقس غد يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة".

وأضافت: أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 20% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية وجنوبها، وعلى مناطق من حلايب وشلاتين، وقد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و28 درجة على الوجه البحري، و26 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و27 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و31 درجة على شمال الصعيد، و36 درجة على جنوب الصعيد، فيما تسجل الصغرى 19 درجة على القاهرة الكبرى، و18 درجة على الوجه البحري، و19 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و20 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و18 درجة على شمال الصعيد، و23 درجة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تنشط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، بما يلطف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

ولفتت إلى أن الأجواء الخريفية تستمر خلال الفترة من بعد غد /الخميس/ وحتى يوم /الاثنين/ المقبل، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، ونشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى توقع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا قد تكون رعدية اعتبارا من الجمعة إلى يوم الإثنين المقبلين على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية ومناطق من سيناء، على فترات متقطعة.

وبحسب التوقعات، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة بين 29 و30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 26 و28 درجة على السواحل الشمالية، و31 و32 درجة على شمال الصعيد، فيما ترتفع العظمى بجنوب الصعيد من 37 درجة يوم الخميس إلى 39 درجة يوم الجمعة، ثم 40 درجة أيام السبت والأحد والاثنين، أما الصغرى فتتراوح بين 19 و20 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 18 و20 درجة على السواحل الشمالية، وبين 18 و20 درجة على شمال الصعيد، وبين 24 و26 درجة على جنوب الصعيد.

ودعت الدكتورة إيمان شاكر، المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.