بن جفير بعد هدم مبنى فلسطيني في حي الطور: «القدس لنا وإسرائيل لنا»

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الثلاثاء، تعليقًا على هدم مبنى سكني فلسطيني مكون من خمسة طوابق في حي الطور بالقدس الشرقية: «القدس لنا، وإسرائيل لنا»، مضيفًا أنه تم هدم نحو ألف مبنى خلال عام ونصف.

وجاءت تصريحات بن غفير خلال حضوره عملية هدم المبنى الذي يضم 10 شقق ويقطنه نحو 70 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال. وصعد الوزير الإسرائيلي إلى قمرة قيادة إحدى الجرافات المشاركة في عملية الهدم.

وبدأت العملية في ساعات الفجر، بعد وصول قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية برفقة ثلاث جرافات إلى الحي، حيث طلبت من السكان مغادرة المبنى قبل الشروع في هدمه.

وقال بن جفير أثناء العملية: «هذا الصوت الذي أحب سماعه أكثر من أي شيء، نهدم ما هو غير قانوني»، مضيفًا: «هناك صاحب للبيت في القدس وفي دولة إسرائيل».

كما نشر الوزير الإسرائيلي مقطعًا من موقع الهدم، قال فيه إن «جرافات السلطات لا تتوقف لحظة واحدة»، في إشارة إلى استمرار عمليات هدم المباني في القدس.

وقالت محافظة القدس إن السكان تلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه، بعد سنوات أمضوها في محاولة الطعن على قرارات الهدم أمام القضاء، إلى جانب دفع غرامات مالية.

واتهمت المحافظة بن جفير باستغلال عملية الهدم لأغراض انتخابية، معتبرة أن مشاركته تمثل «تحريضًا رسميًا» ضد المقدسيين ووجودهم في المدينة.

وبحسب بيانات المحافظة، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر، فيما أصدرت خلال الفترة نفسها 150 أمرًا بالهدم والإخلاء ومصادرة الممتلكات.

من جهته، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم نحو 170 منشأة فلسطينية في القدس الشرقية منذ بداية عام 2026، معظمها بسبب البناء من دون تراخيص إسرائيلية.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن القيود الإسرائيلية تجعل حصول الفلسطينيين في القدس الشرقية على تراخيص البناء أمرًا بالغ الصعوبة.