إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت افتتاح سفارة جديدة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع نقل سفارة الكونغو الديمقراطية لدى إسرائيل إلى القدس.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي إيتامار إيشنر، اتخذ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قرار إنشاء السفارة الإسرائيلية في كينشاسا، على أن يتولى “كوبي شوشاني” منصب السفير الإسرائيلي المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا للتقرير، ستكون جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الدولة الحادية عشرة التي تفتتح سفارة لها في القدس.