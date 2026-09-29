عاهل الأردن يؤكد استمرار بلاده في مواجهة التصعيد ضد المقدسات في القدس

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مواصلة بلاده في مواجهة التصعيد المستمر ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكذلك في أداء دورها نحو رعاية هذه المقدسات؛ وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الثلاثاء/ في عمان، بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا، كيريوس كيريوس دانييل، حيث أكد مواصلة الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة.

ودعا الملك عبدالله الثاني، بطريرك بلغاريا إلى المشاركة في إحياء ذكرى مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح عام 2030 في الأردن، مؤكدا أهمية هذه المناسبة في التأكيد على المكانة التاريخية والدينية لموقع معمودية السيد المسيح (المغطس) وكذلك لمواقع السياحة الدينية الأخرى بالأردن.

من جانبه، أشاد بطريرك بلغاريا بدور الأردن في تعزيز السلام والتعايش والوئام بين الأديان، وبرعاية الملك عبدالله الثاني للأماكن المقدسة المسيحية.