القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أخر بالسب ومنعه من دخول المحل الخاص به وإحداث تلفيات بالمحل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣٠ سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس من (مستأجر أحد المحال - كائن بدائرة المركز) بتضرره من (مالك مخبز- مقيم بذات الدائرة) ⁠لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالزجاج الخاص بالمحل محل عمله.





أمكن ضبط المشكو فـى حقه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات بينهما حول إنتهاء عقد الإيجار الخاص بالشاكى ورفضه إخلاء المحل وتسليمه له كونه أحد الورثة بالمحل.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





