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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أعلنت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يراقب تطورات أمنية في عدد من الجبهات بالمنطقة، وسط تقديرات داخل المؤسسة العسكرية باحتمال حدوث تصعيد في إحدى الساحات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن التقييمات تشمل سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية ومضيق باب المندب، مشيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة بشأن بعض السيناريوهات لا تزال عامة ومتفرقة.

وفي سوريا، تناول التقرير حادثًا أمنيًا وقع قرب موقع تابع للجيش الإسرائيلي، وربطت الصحيفة الواقعة بمخاوف إسرائيلية من نشاط مجموعات مسلحة في المنطقة الحدودية.

وفي لبنان، أشارت «معاريف» إلى استمرار مراقبة الجيش الإسرائيلي لتحركات حزب الله، مع حديث الصحيفة عن احتمال استخدام الحزب طائرات مسيرة وعبوات ناسفة في إطار أي تصعيد محتمل.

أما في الضفة الغربية، فتطرقت الصحيفة إلى حادثين أمنيين وقعا مؤخرًا، معتبرة أن استمرار مثل هذه الحوادث يبقي احتمالات التصعيد قائمة.

وبشأن قطاع غزة، قالت «معاريف» إن الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» يراقبان ما وصفته بتغير في أنماط نشاط حركة حماس، مع طرح عدة سيناريوهات محتملة للتطورات في منطقة «الخط الأصفر».

كما تناول التقرير الوضع في مضيق باب المندب، في ضوء المخاوف الإسرائيلية من تهديدات تستهدف حركة الملاحة البحرية، ولا سيما من جانب جماعة الحوثيين.

وخلصت «معاريف» إلى أن تعدد بؤر التوتر يدفع الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لعدة سيناريوهات، فيما لم يشر التقرير إلى صدور قرار إسرائيلي نهائي بشأن تنفيذ عملية عسكرية في أي من هذه الجبهات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر الإقليمي وترقب التحركات الأمريكية المقبلة تجاه إيران، بحسب تقييم الصحيفة.

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