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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب ردا على مسئول إسرائيلي: لو فكرت تهاجم مصر مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، بالتزامن مع الذكرى الـ53 لإنتصار أكتوبر، أن ذكريات الحرب لا تزال حاضرة بقوة لدى أبناء جيله، مستعيدًا تفاصيل تلك الفترة وما ارتبط بها من مشاهد عبور القوات المصرية وانتصارها في الحرب.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن أبناء جيله عاشوا تفاصيل الحرب وهم في منازلهم وشوارعهم، مؤكدًا أن حرب أكتوبر أسهمت في استعادة الأراضي المصرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

وتابع أن مرور 53 عامًا على الحرب لم يغير موقفه الشخصي تجاه إسرائيل، موضحًا أنه لا يزال يرى إسرائيل «العدو»، رغم ما وصفه بتغير نظرة بعض الأطراف والدول في المنطقة تجاه طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

وأشار أديب إلى أنه يجد صعوبة في تجاوز هذا التصور، قائلًا إنه لا يستطيع التعامل مع إسرائيل بالحياد الذي يتعامل به آخرون في المنطقة، مؤكدًا أن موقفه يرتبط بشكل مباشر بذكريات جيله وتجربة حرب أكتوبر واستعادة سيناء.

مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل

وأكد “أحد المسئولين في إسرائيل تحدث بتهديد عن مصر وأنت قبل ما ترمينا في البحر هتكون في المجاري وانت بتكلم على مصر اتكلم على مفاصل عقلك ولو فكرت تهاجم مصر مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل”.
 

الإعلامي عمرو أديب انتصار أكتوبر الحرب إسرائيل الأرض المصرية

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