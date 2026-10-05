عمرو أديب: حلف مكة يدخل مرحلة التنفيذ.. تحرك عسكري لتأمين السواحل اليمنية وباب المندب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن التطورات الأخيرة تشير إلى دخول «حلف مكة» مرحلة التنفيذ الفعلي، باعتباره تحالفًا دفاعيًا بدأ ينعكس على الأرض بالتزامن مع التطورات العسكرية في اليمن.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن العمليات العسكرية بدأت ضد قوات الحوثيين؛ بهدف تطهير السواحل اليمنية والمناطق القريبة من مضيق باب المندب، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، نظرًا لارتباطه المباشر بأمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن المتجهة إلى قناة السويس.

حلف مكة

وأضاف أن ما يجري على الأرض يمثل، تطبيقًا عمليًا للترتيبات الدفاعية التي أعلن عنها حلف مكة، مع ظهور نتائج ميدانية واضحة في المناطق القريبة من المضيق والسواحل اليمنية.