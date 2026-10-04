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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو أديب: كلما هاجمني الإخوان بضراوة أعرف أنهم يخشون شيئًا ما

عمرو اديب
عمرو اديب
باسنتي ناجي

قال الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يلاحظ أن الهجوم عليه من جانب جماعة الإخوان وأنصارها يزداد عندما يكون هناك أمر ما يرون أنه مهدد لمصالحهم.

جماعة الإخوان 

وأضاف أديب أن الهجمات، من وجهة نظره، لا تكون دائمًا بدافع المبادئ أو المثل، وإنما قد ترتبط بمصلحة أو مصدر دخل، مؤكدًا أن ذلك أمر مفهوم، لكن دون إظهار الأمر في صورة الواعظين.

واختتم رسالته قائلًا: «ربى اجعلنى دوما سببا فى ارزاق الناس!».

وكان قد تساءل الإعلامي عمرو أديب عن خلفيات الاتهامات الموجهة للقاهرة، مؤكداً استغرابه من محاولات إقحام مصر في الأزمات الداخلية الإثيوبية.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية»: «أنا إزاي مش فاهم إثيوبيا متخيلة إن إحنا لينا يد في أي حاجة من اللي بتحصل هناك؟ إزاي يعني؟ يعني إزاي مصر هتشارك في أي حاجة فيها مشاكل جوه إثيوبيا؟».

وأوضح أن موقف القاهرة ينطلق من مبادئ راسخة في سياساتها الخارجية، مشدداً على أن «مصر دولة تحترم السيادة وتحترم الدول الأفريقية ودول الجوار، والدول اللي عندها المياه التي تنطلق من إثيوبيا وتصل إلى مصر».

وأشار إلى أن الموقف المصري يتسم بالمسؤولية والانضباط، ويعتمد على احترام القانون الدولي والحلول الدبلوماسية لحماية حقوقها المائية وحفظ استقرار المنطقة، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

عمرو اديب الاهلي الزمالك

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