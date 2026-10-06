بعد ثلاث سنوات من الحرب.. استنزاف غير مسبوق في إسرائيل ورئيس الاحتياط يعترف: نفتقد المقاتلين

كشف رئيس قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، العميد بني بن آري، عن ضغوط متزايدة تواجه قوات الاحتياط، في ظل استمرار الاعتماد عليها بصورة مكثفة بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وقال بن آري، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الجيش يواجه نقصًا في أعداد المقاتلين، ما يدفع قوات الاحتياط إلى تحمل عبء متزايد، رغم الإجراءات التي اتخذها الجيش خلال السنوات الماضية لزيادة أعدادها.

وأوضح أن أكثر من 130 ألف جندي احتياطي أضيفوا إلى صفوف القوات منذ 7 أكتوبر، إلا أن زيادة الأعداد لم تمنع استمرار الحاجة إلى استدعاء الجنود بصورة متكررة ولفترات طويلة.

وحذر بن آري من أن هذا النمط من الخدمة يؤدي إلى استنزاف موارد جنود الاحتياط، مشيرًا إلى أن بعضهم يخدم عشرات الأيام سنويًا، بينما قد تصل الخدمة في بعض الحالات إلى نحو 100 يوم.

وتتجاوز تداعيات الاستدعاءات المتكررة ساحة القتال، إذ يواجه جنود الاحتياط صعوبات في الحفاظ على وظائفهم ودراستهم وحياتهم الأسرية، خصوصًا مع عدم قدرتهم في كثير من الأحيان على معرفة موعد انتهاء خدمتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأشار بن آري إلى أن غياب الموظف لفترات طويلة يمثل تحديًا لأصحاب الأعمال، ولا سيما في الوظائف الإدارية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد الضغوط المهنية والاقتصادية على جنود الاحتياط.

كما أقر بأن العبء العسكري لا يزال مركزًا بدرجة كبيرة على قوات الاحتياط، قائلًا إن الجيش «يفتقد إلى المقاتلين»، وإنه رغم قدرته على استنفاد منظومة الاحتياط إلى أقصى حد، فإن أعداد المقاتلين لا تزال غير كافية.

وتكشف تصريحات رئيس قوات الاحتياط عن أحد أبرز الثغرات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من الحرب، والمتمثل في محاولة الحفاظ على جاهزية القوات مع استمرار الاستدعاءات المكثفة، وما يرافقها من أعباء بشرية ومهنية وعائلية على جنود الاحتياط.