الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل عملية استهداف عنصرين في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قتل في وقت سابق علي معاذ جمال أبو نصيرة، وهو قائد في حركة حماس، في ضربة استهدفت خان يونس.

أفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه في ضربة أخرى نُفذت يوم أمس، تم القضاء على محمود إبراهيم ذيب عليان، وهو أحد الأعضاء في جهاز الاستطلاع التابع لحماس ، بحسب :يديعوت أحرونوت" الإسرايئلية.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، تم التعرف على الناشط أثناء ترويجه لمخططات ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر وعمله على إعادة ترميم قدرات المنظمة، مع انتهاكه المنظم لاتفاق وقف إطلاق النار. وتم قتل الناشط في غارة جوية".