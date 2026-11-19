أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1964، وتواصل تقديم خدماتها منذ ذلك التاريخ حتى الآن، لتغطي خدماتها نحو 50 مليون منتفع أو أكثر.

حجم الأعداد المستفيدة من خدمات الهيئة

وقال الدكتور تامر مدكور، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حجم الأعداد المستفيدة من خدمات الهيئة يمثل تحديًا كبيرًا أمام منظومة تقديم الخدمة الطبية، موضحًا أن العام الماضي شهد استقبال نحو 40 مليون زيارة بالعيادات التابعة للهيئة، بزيادة بلغت 10 ملايين زيارة مقارنة بالعام السابق له.

وأضاف أن الهيئة تعمل على التعامل مع الزيادة المستمرة في أعداد المنتفعين، في ظل ثبات نسبي للإمكانيات المتاحة، من خلال التوسع في الخدمات وتطوير آليات العمل، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية وتحسين مستوى رضا المواطنين.

تطوير العيادات وتخفيف التكدس

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى أن نحو 70% من الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة يتم تقديمها من خلال العيادات، مقابل 30% بالمستشفيات، وهو ما يجعل تطوير العيادات وتخفيف التكدس بها أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية.