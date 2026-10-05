الجيش الإسرائيلي يقتل سوريا بزعم اقترابه من موقع عسكري



أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قتله مهاجم في موقع عسكري بالمنطقة التي يحتلها بجنوب سوريا، وفق ما زعم بيان جيش الاحتلال.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي مشتبهاً به يحاول التسلل إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب سوريا".



وأضاف الجيش الإسرائيلي : "بعد التعرف السريع على المشتبه به، أطلق الجنود النار عليه وقضى عليه"، مؤكداً عدم إصابة أي من أفراده.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ تشكيل الحكومة الجديدة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي توغلات في جنوب البلاد ونشر قوات في المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتي تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان.

وأكد مسؤولون إسرائيليون مراراً وتكراراً عزمهم على الإبقاء على قوات في المنطقة الأمنية، حيث تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح أوسع.

وكثيرا ما قام الاحتلال الإسرائيلي بنشر جنوده على الحدود السورية وداخل الأراضي السورية حول القنيطرة، في عمليات ترهيب وتخريب للسكان.