شركة ألمانية تستثمر 2.2 مليار دولار لإنشاء منشأة أدوية جديدة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة ألمانية اعتزامها استثمار 2.2 مليار دولار (1.95 مليار يورو) لإنشاء منشأة جديدة لإنتاج الأدوية في مدينة نيو ألباني بولاية أوهايو الأمريكية، في خطوة تأتي وسط ضغوط تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركات الأدوية لتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن المشروع الجديد يأتي في إطار استثمارات تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار ضختها في مجالات البحث والتطوير وتصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيل أندرسون، إن الولايات المتحدة لطالما كانت قاعدة تصنيع رئيسية ومركزاً للابتكار بالنسبة إلينا، مشيراً إلى أن الاستثمار الجديد يؤكد التزام الشركة بتوسيع حضورها في السوق الأمريكية.

ويأتي إعلان الشركة في وقت فرضت فيه إدارة ترامب رسوماً جمركية على بعض الأدوية المحمية ببراءات اختراع والمصنعة خارج الولايات المتحدة، فيما تخطط لفرض رسوم على واردات الأدوية الجنيسة اعتباراً من عام 2028، بهدف تشجيع الشركات على نقل المزيد من عمليات التصنيع إلى الأراضي الأمريكية.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات التي تتعهد بإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة من رسوم جمركية أقل مقارنة بالشركات التي تعتمد على استيراد منتجاتها.

وأوضحت الشركة أن المنشأة الجديدة ستوفر نحو 600 وظيفة عالية القيمة، إلى جانب نحو 1500 فرصة عمل في قطاع البناء والتشييد خلال مرحلة إنشاء المرفق.

وسيركز الموقع على إنتاج أدوية مخصصة لعلاج أمراض السرطان والقلب والكلى، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه في عام 2031، فيما من المقرر استكمال المرحلة الثانية بحلول عام 2034.