أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن التعادل أمام منتخب مالاوي جاء نتيجة الرعونة في الأداء وابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم، مشيرًا إلى أن المنتخب كان بإمكانه تقديم نتيجة أفضل خلال المباراة.

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن علي ماهر قدم بداية قوية مع منتخب مصر، ومن الظلم تحميله مسؤولية التعادل أمام مالاوي، خاصة أنه يحتاج إلى وقت من أجل تطبيق أفكاره الفنية والوصول بالمنتخب إلى المستوى المطلوب.

وأضاف أن علي ماهر سيواجه صعوبة في الاعتماد على أسلوب اللعب الهجومي طوال الوقت مع المنتخب، في ظل اختلاف طبيعة المباريات والظروف الفنية، مؤكدًا أن تريزيجيه لم يظهر بالشكل الأفضل أمام مالاوي، كما أن عمر مرموش لم يقدم المستوى المنتظر منه، موضحًا أنه «مش لاقي نفسه».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن استمرار تراجع مستوى تريزيجيه ومرموش قد يدفع علي ماهر إلى عدم الاعتماد عليهما بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاحتياجات المنتخب الفنية.

وتحدث حنفي عن محمد صلاح، مؤكدًا أن علي ماهر لن يستبدله، لأنه أحد العناصر الأساسية في المنتخب، ولا بديل عن استمراره داخل الملعب حتى نهاية المباراة.

ووجه نصيحة إلى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، بضرورة التعلم من أخطاء الماضي وعدم الاعتراض على قرارات المدير الفني، احترامًا لرؤيته الفنية وقراراته خلال المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن احتلال منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته بتصفيات أفريقيا ليس عيبًا، كما اختار البرتغالي مانويل جوزيه باعتباره أفضل مدير فني تدرب معه خلال مسيرته في النادي الأهلي.