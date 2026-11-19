أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي وقائد المنتخب الوطني، هو العنصر الأهم داخل منظومة المنتخب، سواءً داخل أو خارج الملعب.

وقال كرم كردي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: من الطبيعي أن يتم معاملة محمد صلاح بشكل خاص في المنتخب الوطني نظراً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب حول العالم وليس في مصر، وكان يجب عقد جلسة لتهدئة الأجواء بين اللاعب والجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة حسام حسن وفي حضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وتابع: لو كنت رئيساً لاتحاد الكرة بدلاً من هاني أبو ريدة، لسافرت إلى تركيا للاجتماع مع محمد صلاح والعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار والهدوء إلى معسكر المنتخب الوطني.

هجوم على اتحاد الكرة بسبب السفر لتركيا

يأتى ذلك بعدما أبدى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رفضه سفر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى تركيا من أجل مصالحة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة لا تتناسب مع مكانة رئيس الاتحاد.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إنه غير راضٍ عن سفر هاني أبو ريدة إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح، موضحًا أن رئيس اتحاد الكرة لا يجب أن يسافر للاعب من أجل استرضائه والتغاضي عما حدث.

وأضاف المعلم أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يجب أن يكون من خلال توضيح الحقائق ومحاسبة المخطئ، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد كان عليه إعلان موقفه بوضوح، وليس السفر من أجل إقناع اللاعب بتجاوز الأزمة.

وعن موقفه حال طلب منه السفر إلى لاعب بصفته مديرًا فنيًا، رد حسن شحاتة بحسم: «لأ، ما أوافقش أبدًا، أبدًا، كنت لازم أرفض».