قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال سبتمبر الماضي

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال سبتمبر الماضي
تباطؤ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال سبتمبر الماضي
أ ش أ

 تباطأ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضى ، مع تراجع وتيرة نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة، إلى جانب تأثر الطلب باضطرابات ناجمة عن زلزال، وفق مسح للأعمال صدر الاثنين عن «إس آند بي جلوبال».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الياباني إلى 51.3 نقطة في سبتمبر، مقابل 52.5 نقطة في أغسطس، مسجلًا أدنى مستوى منذ مايو، وجاء دون القراءة الأولية البالغة 51.6 نقطة.

وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، فيما تعكس المستويات الأقل من ذلك انكماشه.

وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات المسح أظهرت تباطؤ توسع القطاع مع نهاية الربع الثالث، في ظل تراجع وتيرة نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة.

ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة للشهر الـ27 على التوالي، تباطأت وتيرة نموها مقارنة بأغسطس، مدعومة باستمرار قوة الطلب المحلي، بينما تراجعت طلبات التصدير الجديدة مجددًا، مسجلة ثاني أسرع وتيرة انخفاض منذ يناير 2021.

وفي المقابل، ارتفع التوظيف للشهر الـ13 على التوالي، مسجلًا أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، كما زادت الأعمال المتراكمة بأقوى وتيرة خلال سبعة أشهر، مع سعي الشركات إلى توسيع طاقتها التشغيلية وشغل الوظائف الشاغرة.

وتراجعت ضغوط تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، لكنها ظلت مرتفعة وفق المعايير التاريخية، في ظل زيادة تكاليف المواد الخام والنفط والعمالة والغذاء. كما واصلت الشركات رفع أسعار خدماتها، رغم تباطؤ تضخم أسعار الإنتاج مقارنة بأغسطس.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.3 نقطة في سبتمبر، مقابل 53.5 نقطة في أغسطس، مسجلًا أضعف قراءة منذ مايو.

وتعكس البيانات صورة متباينة للاقتصاد الياباني، بعدما أظهر مسح «تانكان» الفصلي الصادر عن بنك اليابان الخميس ارتفاع ثقة الشركات الصناعية إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع معنويات الشركات العاملة في القطاعات غير الصناعية.

تباطأ نمو قطاع الخدمات في اليابان تراجع وتيرة نمو النشاط التجاري اضطرابات ناجمة عن زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

الحاجة عطيات

الحاجة عطيات.. رحلة عمر امتدت 107 أعوام بين الطاعة وتربية الأبناء في القليوبية

منتخب ايرلندا يحنون رؤوسهم أثناء عزف نشيد الكيان الصهيوني

كلاكيت تاني مرة في أسبوع.. أيرلندا ترفض مصافحة الكيان الصهيوني وتكرر موقفها بدوري الأمم الأوروبية

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء تحسم الجدل حول الربح من نشر مقاطع القرآن على يوتيوب.. حكم تشغيل القرآن أثناء النوم

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد