قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية
تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية
أ ش أ

 تراجعت أسعار النفط، اليوم / الاثنين /، مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزونات النفط، ما عزز المعروض في الأسواق، رغم استمرار المخاوف من تعرض البنية التحتية للطاقة في الخليج لمزيد من الأضرار جراء التوتر مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.34%، إلى 101.90 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 0.68%، إلى 90.49 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت عن معظم مكاسبه المسجلة الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6%، بعدما اتفقت دول مجموعة السبع، يوم الجمعة، على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطيات الطارئة، والتعهد بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة، عقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات تجاوزت ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من أصل سبعة في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وفق بيانات الشحن الصادرة الاثنين، رغم الهجمات التي استهدفت سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد»، إن قرار مجموعة السبع السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية خفف المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، بالتزامن مع تزايد التوقعات بعودة صادرات السعودية إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والاعتماد على مسارات أقل كفاءة.

وأضاف أن هذه العوامل تحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، رغم استمرار مخاطر تعرض منشآت الطاقة في منطقة الخليج لمزيد من الأضرار.

وأرجأ تحالف أوبك+ مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط للدول الأعضاء في عام 2027، بعدما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل مشروعات توسيع الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، ما زاد الغموض بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية، وفق مصدرين مطلعين على الأمر.

وفي أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة صحفية نُشرت السبت، إن بلاده ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية.

تراجعت أسعار النفط ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط مجموعة السبع مخزونات النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد يوجه رسالة إلى المعلمين: صُنّاع الأجيال ومهندسو العقول

مطار القاهرة

خاص.. تطوير تقني شامل لأنظمة السفر في مطار القاهرة لتعزيز انسيابية حركة الركاب

شركة مياة الشرب

شركة مياه الشرب بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد