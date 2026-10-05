تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

تراجعت أسعار النفط، اليوم / الاثنين /، مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق دول مجموعة السبع على السحب من مخزونات النفط، ما عزز المعروض في الأسواق، رغم استمرار المخاوف من تعرض البنية التحتية للطاقة في الخليج لمزيد من الأضرار جراء التوتر مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.34%، إلى 101.90 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 0.68%، إلى 90.49 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت عن معظم مكاسبه المسجلة الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6%، بعدما اتفقت دول مجموعة السبع، يوم الجمعة، على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطيات الطارئة، والتعهد بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة، عقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات تجاوزت ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من أصل سبعة في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وفق بيانات الشحن الصادرة الاثنين، رغم الهجمات التي استهدفت سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد»، إن قرار مجموعة السبع السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية خفف المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، بالتزامن مع تزايد التوقعات بعودة صادرات السعودية إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والاعتماد على مسارات أقل كفاءة.

وأضاف أن هذه العوامل تحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، رغم استمرار مخاطر تعرض منشآت الطاقة في منطقة الخليج لمزيد من الأضرار.

وأرجأ تحالف أوبك+ مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط للدول الأعضاء في عام 2027، بعدما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل مشروعات توسيع الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، ما زاد الغموض بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية، وفق مصدرين مطلعين على الأمر.

وفي أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة صحفية نُشرت السبت، إن بلاده ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية.